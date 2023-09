Böblingen

Schlägerei und Pfefferspray–Einsatz in Supermarkt

Baden-Württemberg / Lesedauer: 1 min

Rettungskräfte und Polizei sind nach einer Schlägerei an einem Supermarkt im Einsatz. (Foto: Schulz/SDMG/dpa )

Vier Menschen sind bei einer Schlägerei in einem Supermarkt in Böblingen verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung am Samstagabend wurde auch Pfefferspray eingesetzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Veröffentlicht: 10.09.2023, 09:08 Von: Deutsche Presse-Agentur