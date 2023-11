Pferdesport

Schill überzeugt zum Auftakt des Stuttgarter Reitturniers

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Reiter nimmt an den 35. German Masters teil. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild )

Springreiter Alexander Schill hat das Auftaktspringen zum Hallen-Championat Baden-Württemberg gewonnen. Der 39 Jahre alte Champion von 2006 aus Ichenheim galoppierte auf der elfjährigen französischen Stute Chelsea Gravelotte beim internationalen Turnier in Stuttgart am Mittwoch mit der schnellsten fehlerfreien Zeit in der Springprüfung Klasse S* über die Ziellinie.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 01:48 Von: Deutsche Presse-Agentur