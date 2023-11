Scheune gerät in Brand: Rund 200.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Mehrere Feuerwehrleute kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.

Das Feuer sei am Morgen aus zunächst unbekannter Ursache in der als Lagerhalle genutzten Scheune ausgebrochen. Was sich in der Scheune befand, konnte der Sprecher nicht sagen. Ein angrenzendes Wohnhaus war demnach nicht von dem Feuer betroffen. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagvormittag an.