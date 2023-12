Scheune geht in Flammen auf: Ein Leichtverletzter

Kreis Ostalbkreis

Scheune geht in Flammen auf: Ein Leichtverletzter

Bopfingen / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Beim Großbrand einer Scheune in Bopfingen (Kreis Ostalbkreis) ist ein Bewohner aus einem benachbarten Wohnhaus leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Anwohner das Feuer am Dienstagmittag bemerkt, die Polizei alarmiert und die Pferde aus der Scheune befreit.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 13:13 Von: Deutsche Presse-Agentur