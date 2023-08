Auf den ersten Blick sieht der Garten von Alexander Hicks in Göppingen unscheinbar aus: Viel Grünfläche, ein Folientunnel und eine Gartenhütte in der Mitte der Anlage. Doch was hier angebaut wird, ist ganz heiße Ware — oder vielmehr scharfe. Hicks pflanzt Chilis in allen Farben, Geschmäckern und Schärfen an. Seit über 20 Jahren baut der 39–Jährige das Gemüse erfolgreich an. Im Südwesten sind in den vergangenen Jahren exotischere Gemüsesorten wie die Chili immer mehr auf dem Vormarsch.

Stolz geht Hicks durch den Folientunnel, inspiziert die verschiedenen Blüten seiner Chilis und präsentiert die Sorten: die rote Chayenne–Chili, die kleine Capsicum Chinense oder die Capsicum Rhomboideum. Was sich für Laien völlig unverständlich anhört, ist für Alexander Hicks Musik in den Ohren. „Chilis sind so vielfältig in ihrem Geschmack“, sagt er. Es gebe Chilis mit exotischen Aromen, andere schmeckten etwas beerig und wieder andere hätten eher süßliche Noten wie Aprikose oder Pfirsich. „Die Vielseitigkeit der Chili–Pflanze fasziniert mich“, erklärt Hicks.

Chilis auf 100 Quadratmeter Garten

Und zwar so sehr, dass er Chilis schon seit zwei Jahrzehnten selber anbaut. Auf 100 Quadratmetern Folientunnel und weiteren 40 in der Außenfläche gedeihen in diesem Jahr rund 200 verschiedene Chili–Sorten. „Wie viele unterschiedliche Chili–Sorten es genau gibt, weiß niemand exakt, aber bestimmt mehrere Tausend“, erläutert Hicks. Er selbst habe in den vergangenen Jahren rund 2000 verschiedene Sorten angebaut.

Die Liebe zur Chili sei ihm bereits in die Wiege gelegt. Mit neun Monate habe er in einem mexikanischen Restaurant eine scharfe Salsa „genüßlich weggeschlotzt“, und während der Pubertät berietet er bereits eigene scharfe Soßen zuzubereitet. Im Jahr 2003 baute Hicks in eben jenem Garten — der damals noch seiner Großmutter gehörte — seine ersten eigenen Chili–Pflanzen an. „Ich bin mit 13 verschiedenen Sorten gestartet“, sagt Hicks. Er habe schnell gemerkt, dass der Anbau gut funktioniere und schon in den nächsten drei Jahren sein Sorten–Arsenal auf 375 verschiedene Pflanzen erweitert.

Darum können Chilis auch in Deutschland wachsen

Nach seiner Ausbildung zum Gärtner hat Hicks seine scharfe Leidenschaft immer wieder in die jeweiligen Betriebe seiner Arbeitgeber einfließen lassen. „Jeden Betrieb, in dem ich tätig war, habe ich chilifiziert“, sagt er. 2019 gründete Hicks ein eigenes Unternehmen mit einer gepachteter Anlage unweit von Göppingen: Dort baute er Chilipflanzen, -samen und -früchte für den Versand an. Doch dann trafen die Auswirkungen der Corona–Pandemie das junge Unternehmen.

Höhere Preise, fehlende Fachkräfte und Energieknappheit: Der eigene, groß angelegte Anbau scheiterte. Seit diesem Jahr nun pflanzt und erntet Hicks für einen Online–Saatguthändler in kleinerem Stil. „Ich habe eine Beraterrolle, baue den Chili–Bereich des Unternehmens aus und habe immer noch mein eigenes Gewächshaus hier im Garten in Göppingen.“ So kann er weiterhin seine Leidenschaft ausleben.

Dass Chilis auch in Deutschland wachsen können, war für Hicks schon immer klar. „Chilis sind prädestiniert in anderen Weltregionen angebaut zu werden“, sagt er. Was sie vor allem mögen, ist Sonne und Wärme. Bei 25 Grad Tagestemperatur setzen die Blüten an, erklärt der Gärtner. „Die richtige Wahl der Erde ist entscheidend.“ Er habe seine eigene Chili–Erde aus Lava, Kompost und Pflanzenkohle entwickelt. „Der ideale Mix, dass Chilis gesund und schnell wachsen.“ Die Pflanze — die ursprünglich aus Südamerika stammt — habe ein breites Klimaspektrum. „Durch den Klimawandel haben wir es in Deutschland milder. Deswegen können mittlerweile auch hier alle Sorten gepflanzt und zur Ernte gebracht werden“, erklärt Hicks.

Expertin glaubt an Diversifizierung in Landwirtschaft

Dass der Klimawandel den Obst– und Gemüseanbau in Deutschland verändern wird, davon ist auch Sabine Zikeli überzeugt. Sie leitet das Zentrum Ökologischer Landbau an der Universität Hohenheim und glaubt, „dass die Landwirte mit der Klimaveränderung neue Optionen beim Anbau haben. In diesem Sinne sind wir Profiteure des Klimawandels, weil wir plötzlich Kulturen bei uns anbauen können, die vorher nicht hier gewachsen wären.“ Das sehe man beispielsweise im Weinbau. „Da wandern die Sorten aus dem Süden immer mehr in Richtung Norden“, so Zikeli.

Aber während sich einerseits das Portfolio erweitere, werde in manchen Regionen Deutschlands auch das Wasser für die Landwirtschaft knapp. „Da müssen die Landwirte und Gärtner auch oft aus der Not geboren andere Kulturen anbauen.“ Zikeli ist der Meinung, dass Landwirte in den nächsten Jahren deutlich stärker diversifizieren müssen. „Das Wetter wird weniger kalkulierbar und deswegen muss man langfristig mehrere unterschiedliche Kulturen anbauen als bisher“, erklärt die Agrarwissenschaftlerin.

Weil aber regionale Produkte voll im Trend liegen, sei es nur nachvollziehbar, dass Landwirte auch Kulturen anpflanzen, die vorher noch nicht in Baden–Württemberg angebaut wurden. „Vor 50 Jahren redete noch niemand über Chili, weil es dafür hier keine Abnehmer gab. Aber wenn der Chili wie gerade gehyped wird, dann reagieren die Unternehmer im Gartenbau darauf“, erklärt Zikeli. Denn die Küche der Verbraucher habe sich in den vergangenen Jahren ebenso diversifiziert. „Umweltbedingungen und die Nachfrage bestimmen also gleichermaßen den Gemüseanbau im Südwesten“, so die Wissenschaftlerin.

Auch Paprika im Südwesten angebaut

Das sieht auch Matthias Keller so. Er ist einer der Gesellschafter der Reichenauer Gärtnersiedlung, die in Singen am Bodensee seit 2012 regionale Paprika produziert. Ein Lebensmitteleinzelhandel hatte zuvor bei Keller angefragt. „Tomaten und Gurken wurden schon in größeren Mengen in Deutschland angebaut. Bei Paprika war das noch nicht der Fall“, erklärt Keller. Zwar werde der Großteil der Paprika immer noch importiert, aber im Vergleich zum Jahr 2012 hat sich der Anteil hierzulande produzierter Paprika von drei auf etwa sechs Prozent verdoppelt. Der Verbraucher setzt vermehrt auf regionale Produkte, so Keller. „Deswegen haben auch untypische Gemüsesorten eine Chance, bald hier angebaut zu werden.“ Wobei Keller anmerkt, dass es durch die Inflation in den vergangenen Jahren einen Absatzeinbruch in der Branche gegeben habe. „Die Menschen greifen deutlich seltener zu teuren und regionalen Bio–Produkten“, so Keller.

Das der Gemüseanbau im Südwesten in den kommenden Jahren vor großen Veränderungen steht, ist für ihn aber unbestritten. „Es wird Verschiebungen geben und es werden sicherlich auch andere Pflanzen hier gepflanzt werden können“, sagt er. Aber es brauche dafür hitze–resistente Sorten. Für seine Paprika „braucht man in Baden–Württemberg aber auch heute noch hochmoderne Gewächshaus–Anlagen.“ Im Freien sei es unmöglich in unseren Breiten Paprika großflächig anzubauen, in Singen wachsen Paprika auf 13 Hektar unter Glas.

Schwieriges Jahr für Chili

Bei Alexander Hicks und seinen Chilis — biologisch gesehen übrigens mit der Paprika eng verwandt — ist der Anbau eine deutliche Nummer kleiner. Trotzdem freut sich Hicks, dass die Nachfrage nach dem scharfen Gemüse in den vergangenen Jahren größer geworden ist. „Die Chili ist im Trend“, sagt er, aber der Markt müsse sich in Deutschland noch besser darauf einstellen — und könnte deutlich mehr produzieren.

In diesem Jahr gestaltet sich das bislang aber etwas schwieriger, sagt Hicks. Die extremen Temperatursprünge hätten dem Anbau der Chili geschadet. „Bis in den Mai hinein hat die Wärme gefehlt, dann wurde es extrem heiß. Die Pflanzen waren aber nicht so schnell bereit für die Hitze und konnten keine Wurzeln bilden“, erklärt Hicks. Als sich die Chilis wieder berappelt hatten, sei es Ende Juli für ein paar Wochen wieder deutlich kälter geworden. Nun hofft Hicks auf einen warmen Herbst.

Scharfes Essen beliebt

Seine Faszination für das scharfe Gemüse mindert die schlechte Prognose für dieses Jahr keineswegs — genauso wenig wie seine Liebe zu scharfem Essen. „Man leidet manchmal schon beim Essen, aber es ist immer ein angenehmes Leiden“, sagt Hicks. Scharfe Speisen schütteten bei ihm Endorphine aus und würden ihn glücklich machen. Die schärfste Chili der Welt — die Carolina Reaper mit 2,2 Millionen Scoville — hat Hicks natürlich auch schon probiert. Zwar die schärfste, aber nicht die leckerste Chili, wie er sagt. „Ich bin kein extremer Scharfesser. Ich esse zwar viele Chilis, aber meistens verkocht oder verarbeitet“, sagt er.

Alexander Hicks stiefelt durch den Folientunnel und begutachtet seine Pflanzen. In der Hand hat er einen Korb voller Chayenne–Chilis — „das sind mild“, sagt er. Für ihn sind Chilis die perfekte Ergänzung zu jedem Gericht, das jedem Essen die passende Schärfe verpasst. „Das fördert den Speichelfluss und andere Aromen kommen besser zur Geltung“, sagt er. Alexander Hicks liebt Chilis, ohne sie dabei auf ihre Schärfe zu reduzieren. „Ich bin eben ein Chili–Fanatiker“, betont er — und beißt kräftig von einer roten Chili aus seinem Körbchen ab.