Es ist laut an der Autobahn A6 in der Nähe des badischen Wiesloch. Laster, Autos und Busse rasen hier vorbei. Doch dazwischen hört man immer wieder ein Mähen und Blöken. Denn 25 Schafe und Ziegen grasen hier auf der Grünfläche am Rande der Autobahn, als würden sie die vorbeirauschenden Fahrzeuge gar nicht bemerken.

Aufregung kommt in der kleinen Herde erst auf, als Matthias Bender den Zaun öffnet. Denn der Schäfer hat neues Futter mitgebracht für die „Mannschaft“, wie er seine Tiere nennt. Adam — „der Chef der Mannschaft“ — eilt voraus. Ein groß gewachsener Schafbock, „dem man besser nicht den Rücken zudreht und ihn auch besser nicht zwischen den Augen streichelt“, sagt Bender. Immerhin ist er der Leitbock und will seine Kolleginnen auf der Weide beschützen. Ansonsten sei Adam aber ein ganz liebes Schaf, betont Bender.

Neues Projekt der Autobahn GmbH

Neben dem zusätzlichen Futtermittel fressen Benders Ziegen und Schafe aber hauptsächlich all das, was auf der Grünfläche nahe der Autobahn gedeiht. Und zwar so nah, dass nur ein Zaun die Tiere von der Leitplanke trennt. Und so nah, dass immer wieder besorgte Bürger bei der Polizei anrufen, weil sie vermuten, ein paar Schafe seien ausgebüxt.

Die Schafe grasen an der A6 bei Wiesloch. Die Autobahn sieht das Projekt als nachhaltige und umweltfreundliche Landschaftspflege. (Foto: Simon Müller )

Aber die Tiere von Matthias Bender sind nicht entlaufen, sie grasen ganz bewusst hier an der A6. Sie sind Teil eines Projekts der Autobahn Südwest, einer GmbH des Bundes, die mit den Tieren ein Konzept für nachhaltige und umweltfreundliche Landschaftspflege realisiert. „Wir setzen die Schafe und Ziegen als natürliche Rasenmäher ein“, sagt Walter Dal–Magro, der Projektleiter der Autobahn GmbH. „Die Ziegen und Schafe weiden entlang der Autobahnstrecken zur Pflege von Ausgleichsflächen und sogenannten Havariebecken“, sagt er.

Bei Ausgleichsflächen handelt es sich um Kompensationsbereiche für eine durch ein Autobahn–Bauprojekte verbrauchte Fläche. Havariebecken hingegen sind Auffangbecken für Benzin, Öl und sonstige Verunreinigungen, die bei der Reinigung einer Unfallstelle eingesammelt und dort später entsorgt werden. Um das Becken herum können Schafe und Ziegen aber ebenfalls unbedenklich weiden.

Entlastung für die Autobahnmeistereien

Die Idee dazu, die Tiere zur Landschaftspflege einzusetzen, kam von einem Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mannheim und wurde testweise im vergangenen Jahr umgesetzt, erzählt Dal–Magro. „Mit Erfolg. Deswegen haben wir das Projekt in diesem Jahr weiter ausgebaut.“ Eine Millionen Quadratmeter begrasen die Vierbeiner neben der Autobahn auf mittlerweile 26 Ausgleichsflächen und 45 Bereichen um die Havariebecken in diesem Jahr ab — bislang allerdings nur in der Region rund um Karlsruhe, Mannheim und Walldorf.

Schäfer Matthias Bender füttert seine Schafe an der A6 bei Wiesloch. (Foto: Simon Müller )

Für die Autobahnmeistereien sind die Schafe und Ziegen eine echte Entlastung. „Wir haben den Aufwand nicht mehr, diese Bereiche zu mähen. So können wir unsere Kapazitäten an anderen Stellen einsetzen, wo sie wichtiger sind“, erklärt Dal–Magro.

Denn die Flächen müssten mindestens einmal im Jahr gemäht werden. Vor allem die Strauchpflege entlang der Autobahn sei mit sehr viel Arbeit verbunden. „Aber jetzt übernehmen das größtenteils die Schafe und fressen das einfach weg.“

Kleiner Beitrag zur Nachhaltigkeit

Durch den Einsatz der tierischen Helfer werde die Landschaftspflege zudem nachhaltig und umweltfreundlich. „Wir sparen durch den Wegfall von Mähmaschinen Kraftstoffe und damit CO2 ein“, so Dal–Magro. Außerdem seien die hungrigen Schafe und Ziegen auch für die regionale Flora und Fauna gut, weil sie beispielsweise auch Unkraut aus ausländischen Gefilden verdrängen und heimischen Gräser Platz zum Wachsen geben.

So werde die Biodiversität gefördert. „Ich finde das gut, wenn da auch die Autobahn einen kleinen Teil zur Nachhaltigkeit beiträgt“, betont Dal–Magro.

Mehr Autobahn–Flächen mit Schafen in Planung

Bei kommenden Bauprojekten der Autobahn werde daher eine nachhaltige Landschaftspflege mit Ziegen und Schafen von nun an mitgedacht. „Wir schauen künftig von Anfang an, ob die Fläche für die Tiere passt und welche regionalen Schäfer es für die Beweidung gibt“, sagt Dal–Magro. Momentan sind für den Projektleiter in der nordbadischen Region sieben Schäfer mit ihren Herden entlang der Autobahn im Einsatz.

Projektleiter Walter Dal-Magro hat den Überblick über die Schafe an der Autobahn. (Foto: Simon Müller )

Einer davon ist Matthias Bender, der neben Adam steht und den „Chef“ an seinem Rücken krault. Unter der stechend heißen Sonne an diesem Augusttag grast der groß gewachsene Bock den Boden weiter ab. Ab und an blökt er seinen weiblichen Mitesserinnen zu. „Dem gefällt es hier“, sagt Bender.

Mehr Aufwand für die Schäfer

All zu lange werden „Adam und seine Mannschaft“ aber nicht mehr auf der drei Hektar großen Fläche entlang der A6 bei Wiesloch verbringen. „Die Herde zieht alle zwei bis drei Wochen um, wenn sie die Grünfläche abgegrast hat“, erklärt Bender.

Vielen fehlt die Fläche für ihre Schafe Walter Dal–Magro

Für den Schäfer ist nicht nur der ständige Umzug eine Mehrbelastung. Jeden Tag muss er seine Herde mindestens einmal besuchen und kontrollieren, ob genug Wasser für die Tiere da und der Zaun richtig angebracht ist. So steht es im Kooperationsvertrag, den die Schäfer mit der Autobahn GmbH abschließen. „Das bedeutet für mich natürlich mehr Arbeit, wenn ich jeden Tag bei meinen Herden nach dem Rechten sehen muss“, sagt er.

Weideland ist rares Gut für Schäfer

Aktuell sind „vier Mannschaften auf verschiedenen Flächen entlang der Autobahn unterwegs“, die Weidesaison geht von April bis spät in den Oktober hinein. Doch der Aufwand lohnt sich für Bender. „Als die Anfrage von Herrn Dal–Magro kam, haben wir uns das hier angeschaut und relativ schnell gemerkt, dass das sinnvoll für uns ist. Bisher funktioniert alles super“, so der Schäfer. Vor allem hat er nun genug Grünfläche für seine Tiere.

Denn Weideland ist für viele Schäfer ein rares Gut. „Vielen fehlt die Fläche für ihre Schafe“, erklärt Dal–Magro. Als er im vergangenen Jahr für zwei Pilotprojekte bei Schäfern rund um Mannheim angefragt habe, seien fast nur Absagen eingetrudelt. „Die Schäfer waren noch skeptisch.“ In diesem Jahr „wollen alle Schäfer mitmachen und melden sich sogar bei mir“, so Dal–Magro, „weil sie merken, dass die Autobahn ihnen gute Flächen für ihre Tiere anbietet.“

Lärm– und Feinstaubbelastung für die Tiere?

Die anfängliche Skepsis vieler Schäfer ist aber nicht unbegründet. Schließlich liegt es nahe, dass die Tiere möglicherweise durch die in unmittelbarer Nähe vorbeirauschenden Fahrzeuge geschädigt werden. Im Vergleich zu grellen, plötzlichen Geräusche hätten die Vierbeiner mit dem gleichmäßigen Lärm entlang der Autobahn aber kein Problem, sagt Matthias Bender. „Das ist nicht zu laut. Die Tiere haben sich nach einer Woche daran gewöhnt“, pflichtet Projektleiter Dal–Magro ihm bei. „Die Schafe und Ziegen fressen und schlafen hier ganz normal.“

Tatsächlich dösen die Tiere auf dem Grünstreifen neben der Autobahn vor sich hin in der Mittagshitze. Aber Dal–Magro gibt zu, dass es noch keine verlässlichen Werte von Langzeituntersuchungen gebe, die die Lärmbelastung für die Tiere untersucht habe. Anders beim Feinstaub, hier ist die Autobahn mit der Universität Potsdam in engem Kontakt. „Und erste Ergebnisse zeigen, dass die Feinstaubbelastung gar nicht so hoch ist und nicht in Fleisch oder Milcherzeugnissen nachgewiesen werden kann“, so Dal–Magro.

Die Umwelt– und Naturschutzverbände NABU und BUND im Südwesten konnten auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ keine Einschätzung zur Lärm– und Feinstaubbelastung für die Tiere abgeben, „da wir die Gegebenheiten der Flächen vor Ort nicht kennen“, wie eine Sprecherin des BUND mitteilte.

Doppelter Zaun als Schutz

Vor den heranrasenden Autos und Lastern auf der Autobahn sind die Tiere gleich doppelt geschützt. Hinter dem Elektrozaun des Schäfers, befindet sich nochmal ein weiterer Wildschutzzaun. „Da ist bislang noch kein Tier in Richtung Autobahn ausgebrochen“, sagt Dal–Magro. Der Projektleiter denkt schon an weitere Flächen neben der Autobahn, die bald von Vierbeinern abgegrast werden sollen. 2024 hat er das Ziel, drei Millionen Quadratmeter Grünfläche der Autobahnen im Südwesten beweiden zu lassen, ein Jahr später sollen bundesweit Projekte umgesetzt werden.

Und noch etwas wird sich im kommenden Jahr ändern: Dann soll auch noch ein Esel mit auf die Weide — zum Schutz vor Wölfen. Viele Regionen sind zum Wolfpräventionsgebiet im Südwesten ausgerufen worden, dabei soll der Esel den Herdenschutz garantieren. Bis dahin ist aber noch Leitbock Adam „der Chef der Mannschaft“ entlang der A6.

Allerdings auch nicht mehr all zu lange — zumindest auf der Ausgleichsfläche bei Wiesloch, denn die Schafe und Ziegen haben beinahe alles abgegrast. In ein paar Tagen geht es für Adam und seine Mannschaft weiter auf eine andere Grünfläche. Mit frischem Gras, aber garantiert auch wieder mit vorbeirasenden Autos und Lastern.