SC Freiburg will in Serbien zweiten Europa-League-Sieg

Der SC Freiburg will in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League den zweiten Sieg holen. Der Tabellenachte der Bundesliga tritt am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) im richtungsweisenden dritten Spiel in der Gruppe A beim serbischen Club TSC Bačka Topola an. Mit drei Punkten würde die Mannschaft von Trainer Christian Streich nach bisher einem Sieg aus zwei Partien einen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen.

Mit dem 2:1 in der Bundesliga gegen den VfL Bochum sammelte der Sport-Club am Samstag frisches Selbstvertrauen. Zudem entspannte sich zuletzt die Personalsituation. Daher nimmt Streich in Bačka Topola möglicherweise Umstellungen vor. Denkbar ist etwa, dass in der Sturmspitze anstelle von Maximilian Philipp wieder der österreichische Nationalspieler Michael Gregoritsch oder Lucas Höler beginnt.