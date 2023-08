SC Freiburg verleiht Keven Schlotterbeck erneut nach Bochum

Keven Schlotterbeck wechselt innerhalb der Fußball–Bundesliga erneut vom SC Freiburg zum VfL Bochum. Wie schon in der Rückrunde der Vorsaison spielt der 26 Jahre alte Abwehrspieler auch in dieser Spielzeit auf Leihbasis für den VfL, teilten beide Vereine am Dienstag mit. Schlotterbeck bestritt bisher 83 Bundesligaspiele, 13 davon für die Bochumer. „Es freut mich sehr, dass es geklappt hat und ich nun wieder in Bochum bin“, sagte der Rückkehrer.

Beim Europa–League–Teilnehmer aus Freiburg war der Innenverteidiger nur zweite Wahl. „Da sich seine Perspektive auf regelmäßige Spielzeit bei uns nicht verändert hat, wollten wir Keven diese Möglichkeit eröffnen“, begründete SC–Sportvorstand Jochen Saier den Wechsel.