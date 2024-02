SC Freiburg sichert spätes Remis gegen Frankfurt

Der SC Freiburg hat im Kampf um den Anschluss an die Europapokal-Ränge in der Fußball-Bundesliga spät einen Punkt gerettet. Die Breisgauer kamen am Sonntag dank eines Treffers von Michael Gregoritsch (89. Minute) nach dreimaligem Rückstand noch zu einem 3:3 (2:2) gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen liegen damit weiter auf Rang sechs, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt. Freiburg fiel auf Rang acht zurück, hielt aber den Abstand von vier Punkten auf Frankfurt.

Omar Marmoush (27. Minute) brachte die Eintracht erstmals in Führung, Offensivspieler Ansgar Knauff (35./72.) legte zweimal nach. Ritsu Doan (30.) und Vincenzo Grifo (45.+5) hatten für Freiburg jeweils den Ausgleich besorgt, ehe Gregoritsch spät traf.

Das Spiel war in der zweiten Halbzeit für knapp eine Viertelstunde unterbrochen, nachdem Fans aus Protest gegen den geplanten Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga zwei ferngesteuerte Flugzeuge über das Spielfeld fliegen ließen und Süßigkeiten auf den Rasen warfen.