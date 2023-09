Prozessauftakt

Sauerstoffgerät abgestellt? Angeklagte schweigt

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal. (Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild )

Im Prozess um einen versuchten Mord an einer Mitpatientin hat die Angeklagte zunächst von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich nicht zur Sache geäußert. Der Prozess wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung begann am Freitag (9.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 00:48 Von: Deutsche Presse-Agentur