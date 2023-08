Sattelzüge stoßen zusammen: vier Verletzte

Zwei Sattelzüge sind am Dienstag nahe Schiltach im Kreis Rottweil zusammengeprallt. Beide Fahrer kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Ebenso ein 29 Jahre alter Fahrer, der mit seinem Auto in den Unfall verwickelt wurde und ein Polizist, der Erste Hilfe leistete und dabei verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf der B 462 als ein 43–jähriger Fahrer eines Sattelzuges nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 38–jähriger Lenker eines Lastwagens versuchte auszuweichen, die Zugmaschinen kollidierten jedoch jeweils auf der Fahrerseite. Beim Versuch auszuweichen, stieß der 38–Jährige ebenfalls mit einem Kleintransporter eines 29 Jahre alten Fahrers zusammen.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehr als 150.000 Euro. Die Bundesstraße musste stundenlang voll gesperrt werden.