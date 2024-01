Sancho angeschlagen: Weiter große Personalsorgen beim BVB

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund plagen vor dem Auftaktspiel des 20. Bundesliga-Spieltags bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Freitag (20.30/DAZN) weiterhin große Personalsorgen. Wie Trainer Edin Terzić am Mittwoch berichtete, ist nun auch noch Winter-Rückkehrer Jadon Sancho angeschlagen. „Er konnte die letzten beiden Tage wegen Problemen im Adduktorenbereich nicht trainieren“, sagte Terzić über den Offensivspieler, der in den letzten Monaten des Jahres 2023 bei Manchester United nur individuell trainiert hat: „Das ist auch nicht verwunderlich nach so einer langen Pause. Wir wollen kein Risiko eingehen und schauen noch, ob er mit nach Heidenheim kommt.“

Derweil konnten Torhüter Gregor Kobel, Nationalspieler Julian Brandt und Ex-Kapitän Marco Reus bis Mittwoch weiterhin nicht trainieren. Sie sind laut Terzić „alle auf dem Weg der Besserung“, Kader-Plätze oder gar Einsätze am Freitag erscheinen aber fraglich. Dafür konnten Emre Can, Mats Hummels und Ramy Bensebaini die ganze Woche mittrainieren. „Sie haben große Schritte nach vorne gemacht und stehen uns zur Verfügung“, sagte Terzic.

Das Ziel für Freitag ist für die mit drei Siegen ins Jahr gestarteten Dortmunder indes klar. „Wir wissen um die Chance, mit einem Sieg erst mal auf Platz drei vorzurücken“, sagte Terzić: „Und wir fahren dorthin, um die drei Punkte zu holen.“