Basketball

Saison-Aus für Basketballer Kesteloot und Coleman

Heidelberg / Lesedauer: 1 min

Der Ball landet während eines Freiwurfs im Netz. (Foto: Uwe Anspach/dpa )

Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg muss für den Rest dieser Saison ohne seine beiden Spieler Vincent Kesteloot und Tim Coleman auskommen. Der Belgier Kesteloot habe sich am Sonntag beim 84:83-Sieg bei den Löwen Braunschweig einen Kreuzbandriss zugezogen und werde in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen, teilte der Tabellenvorletzte am Donnerstag mit.