Säugling tot: Vater in U-Haft

Nach dem Tod eines zehn Monate alten Säuglings in Schwäbisch Hall ist der Vater des Kindes festgenommen worden. Der 27-jährige Gambier sitzt seither in U-Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Der Säugling war am vergangenen Sonntag mit dem Rettungsdienst bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert worden. In der Klinik stellten die Ärzte lebensgefährliche Verletzungen fest.

Am Donnerstag wurde das Baby für tot erklärt. Daraufhin wurde der Vater des Kindes festgenommen. Er stehe im Verdacht, die Verletzungen des Kindes hervorgerufen zu haben. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen.