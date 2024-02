Sägewerk in Flammen: Millionenschaden und Verletzte

Murg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Ein geschätzter Schaden in Millionenhöhe ist am Donnerstag bei dem Brand eines Sägewerks in Murg (Kreis Waldshut) entstanden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute...