Rund 5000 Menschen demonstrieren in Freiburg gegen rechts

Rund 5000 Menschen sind in Freiburg gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Demo am Samstag sei friedlich über die Bühne gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Unter dem Motto „Gegen den Hass“ wurde die Demo von den „Omas gegen rechts“ organisiert. Eine geplante Menschenkette war den Angaben zufolge nicht wirklich sichtbar, weil sich so viele Teilnehmer auf dem Platz versammelt hatten.

Bereits in den vergangenen Tagen war es in ganz Deutschland zu Demos gegen rechts gekommen - häufig mit deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern als erwartet. Am Wochenende wurde mit Zehntausenden Demonstranten in der ganzen Republik gerechnet.

Auslöser der Proteste ist ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen am 25. November in Potsdam. An dem Treffen hatten auch mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen.