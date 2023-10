Konflikte

Rund 2000 Menschen bei Pro-Palästina-Demos im Südwesten

Stuttgart

Zahlreiche Menschen nehmen an einer Pro-Palästina-Kundgebung in der Stuttgarter Innenstadt teil. (Foto: Christoph Schmidt/dpa )

Zwischen 1200 und 1300 Teilnehmer sind in Stuttgart bei einer „Demonstration gegen den Krieg in Gaza“ auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei gab es bei der Veranstaltung am Samstagnachmittag keine besonderen Vorkommnisse.

Veröffentlicht: 21.10.2023, 18:49 Von: Deutsche Presse-Agentur