Rostocker Fünftligist empfängt Heidenheim im DFB–Pokal

Anders als in den vergangenen Jahren beginnt die neue Pflichtspiel–Saison für den 1. FC Heidenheim diesmal nicht mit zwei Zweitliga–Partien, sondern mit der Erstrunden–Begegnung im DFB–Pokal. Der Aufsteiger in die Fußball–Bundesliga ist am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) beim Fünftligisten Rostocker FC zu Gast. Das Spiel wird im Ostseestadion ausgetragen. Schmidt bezeichnete das Weiterkommen als „Pflichtaufgabe“, will den Außenseiter aber auf keinen Fall unterschätzen.

Seit 2019 sind die Heidenheimer im Pokal nicht mehr über die zweite Runde hinausgekommen. Damals scheiterten sie im Viertelfinale spektakulär mit 4:5 beim FC Bayern München.