Rohbau brennt: Polizei vermutet Dacharbeiten als Ursache

In einem Ortsteil von Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) hat es binnen weniger Tage erneut gebrannt. Polizeiangaben zufolge brach in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer in einem Rohbau aus. Ein Anwohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen, es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten Dacharbeiten vom Vortag, bei denen auch Bitumen verwendet wurde, den Brand verursacht haben.

Hinweise auf einen Zusammenhang zu den anderen Bränden im Ortsteil Forchheim gebe es derzeit nicht, sagte ein Sprecher. Am Montag und am Sonntag war jeweils im Keller ein und derselben Gaststätte ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung. Zudem hatten seit Mitte November in Forchheim ein Fahrradreifen, zwei geparkte Autos sowie ein geparktes Wohnmobil gebrannt. Die Polizei geht von Brandlegung und Brandstiftung aus.