Rio Reiser: Ein zerbrechlicher König

Ralph Christian Möbius, besser bekannt unter dem Namen Rio Reiser, schrieb am 9. Februar 1974 in sein Notizbuch: „Ein gutes Tagebuch müsste auch ein gutes Buch sein. Ein gutes Tagebuch müsste jeder lesen können.“ Wie er diesen Anspruch erfüllte, davon können sich Forscher, Fans und Interessierte im Deutschen Literaturarchiv (DLA) in Marbach überzeugen, das jetzt seinen künstlerischen Nachlass beherbergt. Ein Fundus, der von einem hochtalentierten, tiefsinnigen und nach Liebe suchenden Menschen zeugt. Der als Pionier der deutschen Punk- und Rockmusik gilt. Der mit seiner Band Ton Steine Scherben Generationshymnen wie „Keine Macht für Niemand“ schrieb und der linksalternativen Szene ihren Soundtrack schenkte. Der mit „König von Deutschland“ einen Millionenhit landete. Und im Alter von erst 46 Jahren viel zu früh die Welt verließ, an der er bisweilen zu verzweifeln drohte.

Für das DLA ist es der erste Musikernachlass, er umfasst rund 3000 Fotos, mehr als 1000 Tonträger, Mengen an Videomaterial des passionierten Filmers sowie Songentwürfe und Tagebücher, oft verziert mit fantasievollen Zeichnungen. An diesem Wochenende kamen frühere Weggefährten nach Marbach, um einen kleinen Ausschnitt aus diesem bewegenden Teil deutscher Kulturgeschichte zu präsentieren. Darunter auch skurril Anmutendes aus den Anfängen der „Scherben“.

Politisches Theater, politische Musik

Ende der 60er-Jahre war die Gruppe gleichermaßen Theater- und Musikensemble, klapperte, wie ein Schwarzweißfilm zeigt, mit einem VW-Bus Jugendhäuser und Betriebe ab, um dort vor dem Nachwuchs oder einer staunenden Belegschaft Polittheater aufzuführen. Mit einer einfachen und radikalen Botschaft: Der Kapitalismus bringt’s nicht, der beutet euch doch nur aus - denkt mal darüber nach. Nach einer Theaterszene folgte stets ein Song, schon damals schmetterte Rio Reiser mit seiner schönen und schnoddrigen Stimme: „Macht kaputt was euch kaputt macht“.

Die Massen lassen sich aber nun mal besser über Musik mobilisieren, weshalb der Theaterteil irgendwann wegfiel. 1971 brachte die Band schließlich ihre erste LP raus, „Warum geht es mir so dreckig?“ Eine Frage als Anklage und genauso kompromisslos wie die anderen Titel der Scheibe: „Der Kampf geht weiter“, „Mein Name ist Mensch“ „Sklavenhändler“ oder „Ich will nicht werden was mein Alter ist“. „Wir wollten agitieren, aber nicht auf plumpe Weise“, erklärt in Marbach Kai Sichtermann, Bassist und Gründungsmitglied von Ton Steine Scherben. Daraus wurde schließlich ein Genre, der Agit-Rock.

Die politischen Botschaften, die von einer vergangenen Dekade zeugen, mal außen vor, klingt die Platte noch heute auf ihre spezielle Weise großartig. Rau und rotzig, wie von der Straße gekratzt, mit Wucht und Tempo. Und einem Sänger, dessen Leid und Leidenschaft jedem Wort Glaubwürdigkeit einflößt. Musikalisch den Punk vorweggreifend, aber auch angelehnt an den Blues und Rock etwa der Rolling Stones. Obwohl Rio Reiser anfangs vor allem die Beatles verehrte.

Begeistert von den Beatles

Als jüngstes von drei Kindern wird Ralph Christian Möbius am 9. Januar 1950 in Berlin geboren. Mit der Familie zieht er oft um, wächst unter anderem in Mannheim, Stuttgart und Nürnberg auf. Zur Musik findet er über einen Film: „Ben Hur“, der Monumentalstreifen zieht ihn in den Bann, fasziniert von der epischen Musik des Komponisten Miklós Rósza, dessen Melodien er nach Gehör am Klavier nachspielt. Endgültig geschehen ist es um ihn, als er mit 14 Jahren die Fab Four entdeckt. Er liest einen „Stern“-Artikel über die Beatles und schreibt später in sein Tagebuch: „Alles, was ich gesucht hatte, war plötzlich da. Ich habe die Bilder geküsst, ich war total weg, obwohl ich sie noch gar nicht gehört hatte. Aber ich wusste: Das ist es. Das sind Wir. Das sind die, die nie ‚erwachsen‘ werden. Das sind die, die einfach sind wie Mädchen.“

Jungs, die auf ihn wie Mädchen wirkten. Rio Reiser entdeckte irgendwann nicht nur seine Liebe zu den Pilzköpfen, sondern auch die zu Männern. In jenen Jahren eine gesellschaftliche Provokation, unter der er auch litt, wie Claudia Roth (Grüne) bestätigt. Die heutige Staatsministerin für Kultur gehörte früh zum Umfeld der „Scherben“ und managte für einige Jahre die Gruppe. Der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt die gebürtige Ulmerin auf Anfrage: „Rio lebte offen und offensichtlich schwul in einer Zeit, in der das bei weitem nicht selbstverständlich oder einfach war - weder in der Gesellschaft noch im eigenen, doch so rebellischen Milieu.“ Und Gert Möbius, einer seiner beiden Brüder, schrieb einmal: „Mit der Liebe hat Rio, glaube ich, Zeit seines Lebens am meisten gekämpft. Vielleicht war das Unglück in der Liebe seine Triebfeder.“ Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass Schmerz und Sehnsucht aus einem guten, einen herausragenden Künstler machen.

Identität für Kreuzberg

Mit „Keine Macht für Niemand“ lieferte die Band schon bald die wegweisende Platte für eine politische Bewegung, die nebenbei dem Berliner Stadtteil Kreuzberg Ruf und Identität verpasste. Die Songs klingen etwas klarer als auf dem Debüt, nicht mehr ganz so dreckig, aber von hoher Qualität. Wer schon länger keinen guten Rocksong mehr gehört hat, dem sei das Auftaktstück empfohlen: „Wir müssen hier raus!“ Mit einer betörenden Gitarre, mal melodiös, mal schroff, und einem Leadsänger, der die Gefühle zum klingen bringt: „Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine - Und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich - Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause - Und ich glaub', er hat was gegen dich … Wir sind geboren, um frei zu sein - Wir sind zwei von Millionen, wir sind nicht allein - Und wir werden es schaffen, wir werden es schaffen …“

In Marbach erzählt Martin Paul, Keyboarder und Komponist der Band: „Ganz viele Songs von Rio haben etwas Allgemeingültiges und bringen die Dinge auf den Punkt.“ Was auch in seiner Erziehung begründet sein mag, musste er sich doch nie gegen ein spießiges oder strenges Elternhaus auflehnen, im Gegenteil. Mutter Erika war stolz, dass alle drei Söhne Künstler wurden, die Eltern richteten sich im Dritten Reich gegen die Nazis und gehörten der Bekennenden Kirche an. Entsprechend wiesen Rios Texte oft Bezüge zur Lutherbibel auf, die er gerne bei sich trug, oder auch zu Märchen, Tarotkarten oder dem Volkstheater.

Tiefer Sinn mit Leichtigkeit

Heraus kamen Lieder mit Herz und Humor, Wut und Verletzlichkeit, gepaart mit seinem politischen Anspruch und persönlichen Schmerz. Selbstgefällige Ironie oder überheblicher Zynismus waren ihm dagegen fremd. Die Tiefsinnigkeit hatte vielmehr eine Leichtigkeit, die manchmal auch seicht und sogar kitschig sein durfte, die aber niemals ins Peinliche abrutschte. So vermochte die Musik, seine Zerrissenheit ein Stück weit zu heilen. Eine Gratwanderung blieb sein Leben aber trotzdem.

„Ich hatte schon oft Angst um meinen Bruder“, schreibt Gert Möbius. „Wir führten ja alle in den 60er- und 70er-Jahren kein gesundes Leben. Die Mischung aus Trips, Joints und Alkohol war ja nicht ungefährlich, zumal uns allen die nötige Erfahrung bei dem Umgang mit diesen Drogen fehlte.“ Dazu kamen später Konflikte innerhalb der Band sowie eine völlige Überschuldung. Was schließlich zur Auflösung führte. „Der Bruch war eine Tragik“, sagt im Literaturmuseum Lutz Kerschowski, Musiker und langjähriger Freund von Reiser. „Rio trug Trauer, er hatte keine Band mehr.“

Über Nacht der „König von Deutschland“

Und die Fans nahmen es ihm übel, dass seine Songs nun unpolitischer und gefälliger daher kamen. Dabei nahm er zu Beginn seiner Solo-Karriere viele Lieder auf, die noch aus der „Scherben“-Zeit stammten, die jetzt aber, in den 80er-Jahren, entsprechend dem Zeitgeist, klarer, sauberer und poppiger klangen. Die Kritik konnte dem Könner ohnehin nichts anhaben, der sagte: „Wenn Leute jetzt grundsätzlich davon ausgehen, dass etwas, was erfolgreich ist, auch gleichzeitig schlecht sein muss, dann sollen sie nochmal nachdenken.„ Und der Erfolg war gewaltig. Produziert von Annette Humpe (Ideal, Ich + Ich) wurde er Rio I., der „König von Deutschland“, über Nacht von der Mitte der Gesellschaft geliebt und plötzlich schuldenfrei.

Nachfolgende Alben konnten nicht an den Erfolg anknüpfen, und auch sein ruinöser Lebensstil hinterließ Spuren.Während der Planungen für eine neue Tournee verstarb Rio Reiser am 20. August 1996, wie es hieß an inneren Blutungen, offenbar infolge seines Alkoholkonsums.

Sein Werk ist nun museal, vor allem aber gehört es zur Kulturgeschichte des Landes, Berlin-Kreuzberg wurde sogar ein Platz nach ihm benannt. Verehrt von Musikerkollegen werden die Lieder vielfach gecovert, bis hin zum Hip Hop. Der Rapper Sido etwa hat in „Geboren um frei zu sein“ Rio Reiser eine wunderbare Hommage gewidmet. Und auch über die Musik hinaus wird etwas von ihm bleiben, davon ist Claudia Roth überzeugt. „Rios Leben und Schaffen war bestimmt durch Leidenschaft und vermittelt die Hoffnung auf eine bessere Welt“, sagt sie. „Mit viel Gefühl inspiriert Rio uns auch heute noch dazu, uns einzumischen und stark zu machen für unsere Freiheit und die Freiheit unserer Nächsten, für eine lebenswerte Welt von Morgen“, so die Politikerin.

„In einem der sehr bekannten Lieder singt Rio: ,Wie, wenn ohne Liebe?‘. Das ist eine zeitlose Frage.“ Und auch diesmal steckt in ihr eine Anklage, vor allem aber sehr viel Sehnsucht.