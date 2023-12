Unfall

Rindertransporter kippt um: A8 gesperrt

Heimsheim

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». (Foto: David Young/dpa/Symbolbild )

Wegen eines umgekippten Tiertransporters ist die Autobahn 8 am Dienstag voll gesperrt worden. Polizeiangaben zufolge wurde der Verkehr in Richtung Karlsruhe an der Anschlussstelle Heimsheim (Enzkreis) ausgeleitet.

