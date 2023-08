Richy Müller: Hollywood kocht auch nur mit Wasser

Den „Tatort“-Schauspieler Richy Müller (67), der auch schon neben Hollywood–Star Vin Diesel für den Blockbuster „xXx–Tripple X“ vor der Kamera stand, hat die Traumfabrik nicht groß beeindruckt. „Auch bei solchen Produktionen wird nur mit Wasser gekocht — und davon abgesehen, dass mehr Geld da ist, gibt es keine großen Unterschiede und auch keine Besonderheiten“, sagte er den „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Samstag). Mit Vin Diesel habe er kaum Kontakt gehabt. „Die Stars leben in ihrer eigenen Welt, halten sich am Set in ihren Trailern auf, in den Wohnwagen“, sagte Müller, der in dem 2002 erschienenen Action–Film einen Schurken verkörpert.

Lediglich vor der Kamera habe es Kontakt zu dem amerikanischen Schauspieler gegeben. „Das lief gut, wie mit jedem anderen auch. Es war natürlich eine nette Erfahrung“, sagte Müller.

Bei einem entsprechend guten Angebot wäre er auch wieder bei einer Hollywood–Produktion dabei. „Wenn es ein gutes Drehbuch wäre, eine gute Rolle, würde ich nicht nein sagen, wenn Hollywood ruft“, sagte der gebürtige Mannheimer, der ab September in Karlsruhe als „Rain Man“ auf der Theaterbühne steht. „Aber meist werden ja solche Rollen angeboten, bei denen man einen Charakter mit einem negativen geschichtlichen Hintergrund spielt, das interessiert mich nicht.“