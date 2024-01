Agrar

Rettungsdienste: Keine größeren Beeinträchtigungen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Bauern aus Hessen sind mit ihren Traktoren auf der Mainzer Straße unterwegs. (Foto: Arne Dedert/dpa )

Rettungsdienste im Südwesten haben am Montag wegen der Bauernproteste zunächst keine größeren Beeinträchtigungen verzeichnet. Einer Sprecherin der Malteser in Baden-Württemberg zufolge waren am Vormittag keine Vorkommnisse bekannt.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 12:44 Von: Deutsche Presse-Agentur