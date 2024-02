Retter, die der Himmel auch mitten in der Nacht schickt

Wenn Oberstarzt Dr. Björn Hossfeld, der leitende Hubschraubernotarzt des Ulmer Rettungshubschraubers „Christoph 22“, auf die vergangenen zwei Jahre zurückschaut, kann er von 110 besonderen Erfolgsgeschichten berichten: „Der am Bundeswehrkrankenhaus Ulm stationierte Hubschrauber ist seit Januar 2022 auch in den Wintermonaten bis 20 Uhr einsatzbereit, um Patienten mit schweren Verletzungen, Herzinfarkt oder Schlaganfall ebenfalls in den Abendstunden notfallmedizinisch zu versorgen. Damit konnten in den letzten drei Wintern bis heute zusätzlich mehr als 110 Patienten versorgt werden, für die früher kein Rettungshubschrauber zur Verfügung gestanden hätte.“

Einsatzbereit auch in der Dämmerung: der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22". (Foto: ADAC Luftrettung/Björn Hossfeld )

Traditionell waren Rettungshubschrauber in Deutschland auf Sichtflugbedingungen angewiesen und entsprechend bis zum Sonnenuntergang einsatzbereit. Moderne Restlichtverstärkerbrillen in Verbindung mit entsprechend ausgestatteten Hubschraubern ermöglichen nun auch das sichere Fliegen und Landen in der Dunkelheit.

Einsatzbereit in Randzeiten und rund um die Uhr

Was in Ulm seit zwei Jahren möglich ist, sollte nach Auffassung der DRF Luftrettung bundesweit zur Praxis werden: Stationen für Rettungshubschrauber sollten verstärkt in Randzeiten und rund um die Uhr einsatzbereit sein. Der DRF-Vorstandsvorsitzende Krystian Pracz sagt: „Das Gesundheitssystem muss den Anspruch erfüllen, eine über den gesamten Tagesverlauf gleichbleibende optimale Versorgung zu gewährleisten.“ Die sichere und professionelle Luftrettung auch in der Dunkelheit leiste dabei heute schon einen unverzichtbaren Beitrag. Die Versorgungssicherheit sollte durch die Umstellung weiterer Stationen auf eine Randzeiten- und 24-Stunden-Dienstbereitschaft ausgebaut werden, mit der man sich an das soziale Leben der Stadt anpasse. „Das Schicksal schläft nicht.“ Aber nicht jede Station müsse rund um die Uhr betrieben werden.

Die Einsatzzahlen, die die ADAC-Luftrettung und die DRF Luftrettung in diesen Tagen vorstellen, sprechen eine deutliche Sprache für die Notwendigkeit der Luftrettung. Die ADAC-Rettungshubschrauber mit 37 Stationen rückten im vergangenen Jahr zu 51.347 Notfällen aus. Das entspricht pro Tag im Durchschnitt mehr als 140 Alarmierungen. Mit dieser hohen Einsatzdichte überschritten die fliegenden Gelben Engel zum zehnten Mal in Folge die 50.000er-Marke. Die Gesamtzahl der Rettungsflüge nahm dennoch erstmals seit vielen Jahren deutlich ab - um Minus 7,8 Prozent oder 4328 Notfälle gegenüber der Rekordbilanz 2022. Die Hubschrauber und Flugzeuge der DRF Luftrettung, stationiert an 30 Standorten, wurden 2023 zu insgesamt 36.413 Einsätzen alarmiert. 2022 gab es 39.308 Einsätze.

Starker Rückgang der Einsätze

Als Gründe für den starken Rückgang der Einsätze im vergangenen Jahr sieht die ADAC Luftrettung neben normalen Einsatzschwankungen und wetterbedingten Flugausfällen auch erste Auswirkungen der Mitte 2022 erweiterten Behandlungsbefugnisse für Notfallsanitäter sowie den zunehmenden Einsatz von Telenotärzten. Beides wirke sich positiv auf regionale Überlastungen des bodengebundenen Rettungsdienstes sowie den weit verbreiteten Notarztmangel aus. Die Zahl der Fälle, in denen der Rettungshubschrauber bei einem Notfall das noch einzig verfügbare Rettungsmittel ist, nehme so ab.

Die häufigsten Verdachtsdiagnosen aller Einsätze 2023 der DRF Luftrettung an ihren bundesweiten Stationen. (Foto: Quelle: DRF )

Für die schnelle notfallmedizinische Versorgung der Menschen in Baden-Württemberg rückten Helikopter von insgesamt 15 ADAC Luftrettungsstationen aus fünf Bundesländern aus. Die meisten davon verzeichnete mit 1135 Einsätzen der am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm stationierte ADAC Rettungshubschrauber „Christoph 22“. Die Mehrzahl der übrigen Rettungsflüge in Baden-Württemberg absolvierten die Crews von „Christoph 65“ in Dinkelsbühl (244 Einsätze) und „Christoph 18“ in Ochsenfurt (233), beide Bayern, sowie „Christoph 5“ in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz (152).

Friedrichshafener Hubschrauber wird 1122 Mal gerufen

Im Südwesten war der in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) stationierte DRF-Rettungshubschrauber mit 1705 Einsätzen im vergangenen Jahr am häufigsten in der Luft. Dieser Hubschrauber kann seit dem 1.Oktober 2017 auch in den Nachtstunden alarmiert werden. Die DRF-Besatzungen in Freiburg wurden 1472 Mal, die in Friedrichshafen 1122 Mal alarmiert. Weitere Stationen im Land sind in Karlsruhe, Leonberg, Mannheim und Stuttgart.

Die Luftrettung kommt aus den unterschiedlichsten Gründen zum Einsatz: Häufigste Alarmierungsgründe waren internistische Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt sowie Verkehrsunfälle und Unfälle bei der Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten. Im Einsatzspektrum von „Christoph 22“ in Ulm beispielsweise macht die Versorgung nach Unfällen rund 46 Prozent aus, 24 Prozent sind Notfälle des Herz-Kreislaufsystems.

Zurück zum Ulmer Oberstarzt Dr. Björn Hossfeld und der Absicht, mehr an den Tages-Randzeiten, also bei Dämmerung und Dunkelheit, zu fliegen: „Das ist ressourcen- und kostenschonender als ein 24-Stunden-Betrieb, für den es flächendeckend in vielen Regionen in Deutschland - vor allem in den Nachtstunden - keinen Bedarf gibt.“ Hossfeld berichtet von den Vorbereitungen: „Dazu wurde auch die Crew des Ulmer Rettungshubschraubers Christoph 22 bereits 2021 von der ADAC Luftrettung in den erforderlichen Verfahren für die Nutzung dieser Night Vision Imaging Systems (NVIS) geschult.“ 2023 absolvierte die ADAC Luftrettung bundesweit insgesamt 3122 (Vorjahr 3276) Flüge in der Dämmerung und bei Dunkelheit. Solche Einsätze fliegen neben Ulm insgesamt fünf weitere Stationen, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz.

Bessere Koordinierung im Bereich der Notfallrettung

Doch bei diesen Innovationen darf es nicht bleiben, wie der DRF-Vorstandsvorsitzende Krystian Pracz fordert. Er beobachtet die Veränderungen der medizinischen Landschaft durch die Schließung von Fachabteilungen und Krankenhäusern, durch fehlendes medizinisches Fachpersonal und durch weniger Ärzte im ländlichen Raum: Diese führe zu einer schlechteren Versorgung der Patienten. Daher plädiert er für eine verbesserte Koordinierung, für eine bessere Lenkung der Patientenströme und für den vermehrten Einsatz von Rettungshubschraubern, die mit moderner Windentechnologie ausgestattet sind.

Ein besonderes Anliegen ist dem DRF-Vorstandsvorsitzenden die bessere Koordinierung im Bereich der Notfallrettung. Es müsse sichergestellt werden, dass die jeweils passenden Rettungskräfte zum Einsatzort gerufen würden. Falsche Zuordnungen reduzierten Kapazitäten für andere Patienten und produzierten unnötige Kosten. Pracz: „Die Rettungsleitstellen benötigen hier präzisere Informationen und mehr Unterstützung. Zudem sind einheitliche Dispositionsregeln und die Stärkung der Disponenten erforderlich.“

Zugleich verlangt Pracz, die Entscheidungswege in den Rettungsleitstellen genauer zu betrachten. „Wertvolle Minuten verstreichen beispielsweise, wenn der Hubschrauber erst nach Eintreffen eines bodengebundenen Notarztes für den Transport in eine Spezialklinik nachalarmiert wird.“ Als Beispiel nennt er Patienten mit Schlaganfall oder Herzinfarkt.

Hier stößt Pracz auf die Zustimmung des Hubschrauberarztes Hossfeld: „Damit die Rettungswagen und Notärzte in der Luft und auf dem Boden schnell verfügbar sind, müssen zukünftig für Patienten mit nicht bedrohlichen Erkrankungen andere Hilfsangebote geschaffen werden, welche ebenso von der Rettungsleitstelle koordiniert werden können.“

Kommunikationskampagne soll über verschiedene Notrufe aufklären

Ein weiteres Problem: Immer wieder stößt das Gesundheitssystem an seine Grenzen - wenn beispielsweise der Notruf 112 gewählt wird, der Patient aber lediglich einen ärztlichen Bereitschaftsdienst benötigt. Hier schlägt Pracz eine nationale Kommunikationskampagne, die alle Rettungsdienste einbezieht, vor. Denn: „Patienten müssen durch gezielte Information zu den Wahlmöglichkeiten zwischen den Rufnummern 116 117, also dem Patientenservice, der bei Bedarf den ärztlichen Bereitschaftsdienst einbindet, und 112, also dem Rettungsdienst für akute und lebensbedrohliche Notfälle befähigt werden, die für sie passende Rufnummer zu wählen. Einsatzkräfte können auf diese Weise präziser eingesetzt werden.“

Auch hier stimmt Oberstarzt Hossfeld zu: „Eine Lenkung von Patientenströmen, verbunden mit einer verbesserten Koordinierung abgestufter Hilfsangebote, könnte die Versorgung von tatsächlich lebensbedrohlich erkrankten oder verletzten Patienten optimieren.“ Er ergänzt: „Durch viele Faktoren erscheint manchen Patienten die hausärztliche Versorgung nur eingeschränkt zugänglich, anderen ist nicht bewusst, dass sie mit ihrem aktuellen gesundheitlichen Problem in einer hausärztlichen oder kassenärztlichen Notdienstpraxis gut versorgt wären. Diese Unsicherheit führt zu übermäßigen Inanspruchnahmen von Notfallaufnahmen, Rettungs- und Notarztdiensten.“

Schließlich will Pracz, dass die Einsätze von Hubschraubern mit Winde ausgeweitet werden: „Mit dem Einsatz von Winden steigt die Flexibilität medizinischer Einsätze in schwer zugänglichen Gebieten - dazu gehören Wälder und Berge, aber auch Industriegelände und der Einsatz an der Küste und bei Flutkatastrophen.“

Notarzt wird mit einer Winde über der Einsatzstelle abgelassen

Oder im städtischen Bereich, wie ein Beispiel aus dem Ruhrgebiet zeigt: Dort konnte bei einem Einsatz im August 2023 der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph Dortmund“ nicht im unmittelbaren Bereich der Unfallstelle landen. Der Notarzt wurde mit einer Winde über der Einsatzstelle abgelassen. Der Hubschrauber landete dann auf einer nahegelegenen Wiese.

Ein Windenrettungstraining des Rettungshubschraubers"Christoph 62" anlässlich des 50-jährigen Einsatzjubiläums der DRF Luftrettung. Dabei wird die Bergung verunfallter Personen im Elbsandsteingebirge trainiert. (Foto: IMAGO/Sylvio Dittrich )

Auch aus Hamburg kommen Zahlen, die die wachsende Bedeutung der Windentechnologie untermauern. Unter den rund 1400 Alarmierungen von „Christoph Hansa“ seit Beginn des Probetriebs Ende September 2022 waren bis Mitte November 2023 91 Spezialeinsätze. „Diese hohe Zahl unterstreicht, dass unsere Entscheidung für einen notarztbesetzen Rettungshubschrauber mit Winde in Hamburg zur kontinuierlichen Verbesserung der akutmedizinischen Versorgung der Bevölkerung aus der Luft richtig war“, betont Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung.

„Die Winde hat sich gut bewährt, mit ihr können wir den Notarzt noch schneller und unkomplizierter an den Einsatzort bringen.“ Der Hamburger Stationsleiter und Pilot Michael Gomme

Für die Crew von „Christoph Hansa“ sei die Winde mit ihrem 90 Meter langen Stahlseil schon jetzt eine große Hilfe im täglichen Kampf um Menschenleben geworden. „Die Winde hat sich gut bewährt, mit ihr können wir den Notarzt noch schneller und unkomplizierter an den Einsatzort bringen“, erklärt Stationsleiter und Pilot Michael Gomme. So kann der Notarzt auch an schwer erreichbaren Orten wie etwa auf Containerbrücken, im Watt, bei Hochwasser, im Waldgebiet oder im städtischen Bereich an engen Straßen und Plätzen abgesetzt werden und Menschen in Not versorgen.

Eindrucksvoll dabei der Blick auf den Faktor Zeit: Die Auswertung der Spezialeinsätze mit Winde hat einen Zeitvorteil für die Patienten von bis zu zwölf Minuten durch das Absetzen des medizinischen Personals mit der Winde ergeben - gegenüber einem herkömmlichen Einsatz mit einem Rettungshubschrauber, bei dem der Notarzt mangels Landemöglichkeit nur weiter entfernt vom Patienten abgesetzt werden kann. Einer Frau, die mitten im Hamburger Hauptbahnhof einen Krampfanfall erlitten hatte, konnte so im Sommer schnell und effektiv geholfen werden. „Bei einem anderen Einsatz konnten wir zum Beispiel einen schwer verletzten Mountain-Biker aus unwegsamem Terrain zeitgerecht retten“, berichtet Gomme.