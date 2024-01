Resch wird Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg

Barbara Resch ist vom Vorstand der IG Metall in Frankfurt zur neuen Bezirksleiterin in Baden-Württemberg ernannt worden. Die Amtsübergabe erfolge am 1. Februar, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Die 48-Jährige folgt auf Roman Zitzelsberger, der seit Dezember 2013 Chef der IG Metall im Südwesten war.

Resch ist nach Angaben der Gewerkschaft seit 23 Jahren hauptamtlich bei der IG Metall beschäftigt. Zuletzt verantwortete sie als Gewerkschaftssekretärin bereits die Tarifpolitik in Baden-Württemberg. Zuvor war Resch in verschiedenen Funktionen für die Gewerkschaft in Bayern aktiv.

„Mit Barbara Resch haben wir eine ausgezeichnete Nachfolgerin gefunden, die den Bezirk in rauen Zeiten besonnen und mit Verstand führen wird“, sagte Zitzelsberger laut Mitteilung. Die Tarifexpertin sei bestens für die neue Aufgabe gerüstet.