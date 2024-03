Rennrad-Fahrer stirbt bei Radtour bei Biberach

Ein Rennrad-Fahrer ist bei einer Radtour bei Oggelshausen (Landkreis Biberach) gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 58-jährige Mann am Samstag wegen medizinischer Probleme die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.