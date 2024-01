Verkehr

Rems-Murr-Kreis: Sperrung nach Unfall im Tunnel

Aalen / Lesedauer: 1 min

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Der Tunnel Leutenbach im Rems-Murr-Kreis ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Stuttgart gegen die Tunnelwand geprallt, wie die Polizei mitteilte.