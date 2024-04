Rekordfund: Mann will kiloweise Goldschmuck schmuggeln

Kiloweise Goldschmuck hat ein Reisender aus der Türkei am Stuttgarter Flughafen nach Deutschland schmuggeln wollen. Zollbeamte stoppten ihn mit 2,5 Kilogramm Goldschmuck im Wert von knapp 200.000 Euro, wie das Hauptzollamt Stuttgart am Dienstag mitteilte. Schmuggelware von höherem Wert war einem Sprecher zufolge in Stuttgart bislang nicht gefunden worden. Zollbeamte hatten den Schmuck nach dem Röntgen des Gepäcks im Innenfutter eines Koffers entdeckt. Der 43 Jahre alte Reisende war bereits Mitte März mit seiner Mutter aus Istanbul eingereist und hatte mit seinem Gepäck durch den Ausgang für anmeldefreie Waren gehen wollen, als Zöllner ihn ansprachen. Die hinterzogenen Einfuhrabgaben belaufen sich den Angaben nach auf 42.500 Euro. Der Schmuck wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Verfahren wegen Einfuhrschmuggels eingeleitet.