Notfälle

Reizgasspray auf Schulgelände löst Evakuierung aus

Steinheim an der Murr / Lesedauer: 1 min

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Eine Schule in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ist am Freitag nach einem Sprühstoß aus einem Reizstoffsprühgerät evakuiert worden. Durch den Reizstoff, mutmaßlich Pfefferspray, wurden rund 47 Schüler in Mitleidenschaft gezogen und zumindest teilweise leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 17:58 Von: Deutsche Presse-Agentur