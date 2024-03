Reizgas in Einkaufscenter: Zeugen berichten von Pfefferspray

Nach dem mutmaßlichen Reizgasaustritt in einem Einkaufszentrum in Schwäbisch-Gmünd (Ostalbkreis) haben Zeugen von Pfefferspray sprühenden Männern berichtet. Zwei Unbekannte seien beim Sprühen von Pfefferspray im Einkaufszentrum gesehen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen.

Bei dem Vorfall am Mittwochabend wurden 19 Menschen leicht verletzt und das gesamte Gebäude wurde laut Polizei evakuiert. Die Verletzten wurden vor Ort untersucht, mussten demnach aber nicht ins Krankenhaus.