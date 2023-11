Ortenaukreis

Reihenhäuser brennen: Bewohner können sich retten

Offenburg / Lesedauer: 1 min

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Drei Reihenhäuser sind am Samstag bei einem Brand in Offenburg (Ortenaukreis) stark zerstört worden. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Veröffentlicht: 11.11.2023, 21:15 Von: Deutsche Presse-Agentur