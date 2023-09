Konstanz

Reifen geplatzt: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A98

Auf der Autobahn 98 im Landkreis Konstanz sind bei einem Verkehrsunfall drei Menschen verletzt worden. Einem 28-Jährigen platzte in Richtung Stockach in Höhe Steißlingen ein Reifen an seinem Auto, wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte.

