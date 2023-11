Extremismus

„Reichsbürger“ wollen sich in Schwaben treffen

Wemding

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Zu einem „Zukunftskongress“ wollen sich „Reichsbürger“ von Freitag an in Schwaben treffen. Geplant sei die Veranstaltung in einer Gaststätte in Wemding (Landkreis Donau-Ries) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg, bestätigte ein Polizeisprecher.

Veröffentlicht: 17.11.2023