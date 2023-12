Verbände

Reha-Kliniken funken wegen Verlusten SOS fürs nächste Jahr

In immer engerem Takt appellieren die Krankenhäuser, Pflegeheime und Reha-Kliniken an die Bundesregierung. Es scheint an allem zu fehlen, an zwei Dingen aber vor allem: Neben den Finanzmitteln fehlen die Menschen.

