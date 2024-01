Reh von Feuerwehr aus Eis gerettet

Die Feuerwehr hat in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) ein im Eis gefangenes Reh befreit. Am Sonntag gingen zwei Einsatzkräfte in Kälteschutzanzügen auf die Eisfläche und fingen das Tier mit Hilfe eines Jägers ein, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Reh wurde demnach mittags an einem sicheren Ort wieder freigelassen.