Regionale Unterschiede beim Pro–Kopf–Zubau an Photovoltaik

Der Photovoltaik–Ausbau spielt sich gemessen am Zubau pro Kopf in Baden–Württemberg vor allem im Osten ab. Die KEA Klimaschutz– und Energieagentur Baden–Württemberg und das Solar Cluster Baden–Württemberg veröffentlichten am Dienstag in Karlsruhe Zahlen zum ersten Halbjahr 2023, nach denen im Vergleich von zwölf Regionen Donau–Iller mit einem Zubau an installierter Leistung von 106 Watt pro Kopf an der Spitze liegt.

