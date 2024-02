Ein dichterer Takt, mehr Haltepunkte und mehr Zuverlässigkeit dank Stromleitungen und zweigleisigen Abschnitten.

Die Länder Bayern und Baden-Württemberg wollen den Schienen-Nahverkehr im Großraum Ulm in den nächsten Jahren gemeinsam voranbringen. Im Zentrum steht das Projekt der Regio-S-Bahn-Donau-Iller. Ein Überblick.

Was ist die Regio-S-Bahn?

Zunächst einmal eine Marke für den Schienen-Nahverkehr in Ulm und den umliegenden Landkreisen. Ein Liniennetz gibt es bereits, es reicht von Aalen im Norden nach Biberach im Süden, von Munderkingen im Westen bis Memmingen und Weißenhorn im Südosten.

Bis 2030 sollen die Strecken nach Geislingen, Günzburg und Mindelheim in das Netz integriert und bestehende Linien verlängert werden mit Aulendorf und Riedlingen als neuen Endpunkten. Seit Dezember 2021 gibt es ein gemeinsames Logo an den entsprechenden Zügen. Allerdings waren die Züge auch schon vorher auf den Strecken unterwegs.

Es gibt weder neue Züge noch neue Strecken - aber laut dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den Plan, einen dichten Taktverkehr zu etablieren, der den Erwartungen an ein S-Bahn-Netz, wie man es aus Ballungszentren kennt, gerecht wird. „Das Ziel ist der Halbstundentakt“, sagt Hermann.

Die Kosten für alle Teilprojekte zusammengenommen beziffert Hermann auf 1,5 Milliarden Euro, wobei die Berechnungsgrundlage aus dem Jahr 2016 stammt. Daher dürfte die Summe am Ende noch deutlich höher liegen.

Eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die am Donnerstag im Ulmer Rathaus vorgestellt wurde, bescheinigt dem Gesamtprojekt aber einen deutlich höheren volkswirtschaftlichen Nutzen. Eine solche Berechnung ist notwendig, damit der Bund Geld bereitstellt.

Was muss für einen S-Bahn-Takt getan werden?

Vor allem muss die Kapazität auf den Bahnstrecken ausgebaut werden. Das geht vor allem durch die Elektrifizierung von Strecken, auf denen bisher Dieselzüge fahren, und den Bau zweigleisiger Streckenabschnitte.

Das wird sich aber nicht überall rentieren. So wird für die Donautalbahn Ulm-Sigmaringen laut Hermann über eine Elektrifizierung nur bis Ehingen nachgedacht. Züge, die weiter fahren, müssten dann auf Batterieantrieb umgestellt werden.

Als Engpass gilt der Hauptbahnhof in Ulm. „Wir brauchen einen leistungsfähigen Ausbau, das betrifft nicht nur die Stadt Ulm“, sagt der Vorsitzende des Vereins Regio-S-Bahn, der scheidende Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU).

Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Bayern, bestätigt eine hohe Auslastung des Ulmer Hauptbahnhofs: „Die Anspannung auf den Gleisen nimmt zu.“

Dies werde sich noch verstärken, wenn nach der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm auch die Neubaustrecke Ulm-Augsburg in Betrieb gehe. Wie der Engpass beseitigt wird und wer dafür zahlt, steht aber noch nicht fest.

Wo wird als nächstes gebaut?

Für gleich drei Bahnstrecken haben Vertreter der jeweils beteiligten Partner Verträge für die jeweils nächsten Planungsschritte am Donnerstag im Ulmer Rathaus in die Wege geleitet.

Die Brenzbahn Ulm-Aalen soll zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden. Zwölf Jahre seien eine realistische Zeit dafür, sagt der Heidenheimer Landrat und Vorsitzende der Interessengemeinschaft Brenzbahn, Peter Polta (parteilos). „Wir hoffen aber, dass wir das schneller hinbekommen.“

Elektrifiziert werden soll auch die Illertalbahn Neu-Ulm-Kempten. Sie soll an zwei Stellen von insgesamt elf Kilometern Länge auf den Abschnitten Neu-Ulm-Senden und Kellmünz-Pleß ein zweites Gleis bekommen. Hier peilt die Bahn eine Fertigstellung bis 2032/33 an.

Auch die kürzere Strecke Senden-Weißenhorn soll bis Anfang der 2030er-Jahre unter Strom stehen. Sie gehört den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm.

Wo halten die Züge?

Um dem Anspruch einer S-Bahn gerecht zu werden, sollen entlang der Strecken neue Haltepunkte entstehen. „Die Bahn erschließt dann alle Siedlungen in der Region“, sagt Verkehrsminister Hermann.

Der Verkehrsexperte der CDU-Landtagsfraktion, Thomas Dörflinger aus Biberach, nennt für die Südbahn beispielsweise zusätzliche S-Bahn-Haltepunkte in Ummendorf, Hochdorf, Unteressendorf und Bad Schussenried.

Gibt es regionale S-Bahn-Pläne nur im Raum Donau-Iller?

Nein, Projekte für einen dicht vertakteten Regionalverkehr auch außerhalb der Ballungsräume werden an vielen Stellen im Land vorangetrieben - wie in Ulm hängt die Umsetzung aber oft am Ausbau des Gleisnetzes.

So gibt es Pläne für eine Regionalstadtbahn Neckar-Alb, die etwa Balingen und Albstadt besser mit Reutlingen und Tübingen vernetzen soll. In Südbaden wird eine Breisgau-S-Bahn geplant.

Bei der Bodensee-S-Bahn muss der Schienenverkehr in drei Staaten unter einen Hut gebracht werden, was sich teils als kompliziert erweist.

Immerhin gibt es hier bereits eine grenzüberschreitende S-Bahn-Linie von Romanshorn über Bregenz nach Lindau-Reutin, die seit Dezember 2023 nicht mehr nur an Wochenenden, sondern auch unter der Woche mehrmals täglich verkehrt, von einem echten Taktverkehr allerdings noch weit entfernt ist.

Auf deutscher Seite ist für einen S-Bahn-Takt am Bodensee vor allem der Ausbau und die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn von Friedrichshafen nach Radolfzell entscheidend.

Die neueste Kostenprognose dafür liegt bei knapp 650 Millionen Euro. Wer welchen Kostenanteil übernimmt, muss zwischen Bahn, Land, Regionalverband und den Landkreisen Konstanz und Bodensee noch ausgehandelt werden.