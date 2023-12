Regen und Schnee in der Höhe - dann Tauwetter im Südwesten

Wintersportler in Baden-Württemberg können sich freuen: Es fällt wieder Schnee - laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber nur oberhalb von 600 Metern. Von Dienstag bis Mittwochabend kann es in Staulagen des Schwarzwalds bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. Im Bergland wird es auch windig. In den Höhenlagen des Schwarzwalds ist zudem mit Schneeverwehungen zu rechnen, dort sind stürmische Böen und einzelne Sturmböen möglich. Glatt wird es in der Nacht zum Mittwoch entsprechend in höheren Lagen zwischen 500 und 700 Metern.

Der Rest Baden-Württembergs bekommt Regen ab. Ein Niederschlagsband überquert das Land bis Mittwoch nach Osten hin. In der Nacht auf Donnerstag lockert es auf und wird kalt. Autofahrer müssen dann wieder überall achtgeben. Einem DWD-Sprecher zufolge sei verbreitet mit überfrierender Nässe zu rechnen und es könne im ganzen Land rutschig werden. Der Donnerstag soll dann sonnig werden. Im Bergland werden demnach Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet, ansonsten zwischen 2 und 4 Grad.

Zumindest bis einschließlich Freitag können Langläufer und Skifahrer damit im Südwesten ihrem Hobby wohl nachgehen. Bis dahin sollte die Schneedecke auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald für die bereits laufenden Skilifte und gespurten Loipen halten. Am Samstag steht laut DWD aber Tauwetter an mit Temperaturen von 5 Grad in Höhenlagen und bis zu 15 Grad am Rhein. „Da schmilzt dann schon viel weg“, so der Sprecher.