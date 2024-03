Referendum über Verlängerung von Pisten am Flughafen Zürich

Luftverkehr

Referendum über Verlängerung von Pisten am Flughafen Zürich

Zürich / Lesedauer: 1 min

Ein Flugzeug im Landeanflug auf den Flughafen Zürich, aufgenommen. (Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa )

In Zürich stimmt die Bevölkerung am Sonntag über die geplante Verlängerung der Pisten am Flughafen Zürich-Kloten ab. Das Kantonsparlament hatte schon im vergangenen Jahr grünes...