Vorwurf der Steuergeld-Verschwendung: Bodensee-Airport rückt ins Visier

Baupläne, die Mängel aufweisen. Fördermittel, deren Wirksamkeit nicht überprüft wird. Kunstwerke, die sich in Depots stauen. Der Rechnungshof Baden–Württemberg listet in seiner Denkschrift 2023 auf, wo das Land seiner Ansicht nach nicht gut mit dem Geld der Steuerzahler umgeht.

Unter anderem regt die Behörde an, das Land solle seine Anteile am Flughafen Friedrichshafen abstoßen. Cornelia Ruppert, die neue Präsidentin des Rechnungshofs, hatte bei der Vorstellung der Denkschrift am Montag in Stuttgart aber auch eine gute Nachricht zu verkünden: Die Steuereinnahmen waren die höchsten seit Gründung des Landes Baden–Württemberg. Ein Überblick:

Die allgemeine Finanzlage

„Das Haushaltsjahr 2022 war gekennzeichnet von sehr guten Steuereinnahmen und schloss mit einem hohen Kassenüberschuss“, sagte Ruppert. „Allerdings zeichnet sich ab, dass die Steuereinnahmen 2023 zurückgehen werden.“ Konkret betrugen die Steuereinnahmen im vergangenen Jahr 46,4 Milliarden Euro — ein erneuter Höchstwert nach 2021.

Insgesamt lagen die Einnahmen des Landes laut Rechnungshof bei 72,1 Milliarden Euro, denen 65,5 Milliarden Euro an Ausgaben gegenüber standen. Daraus ergibt sich ein Rekord–Kassenüberschuss von 6,6 Milliarden Euro. Der Schuldenstand lag bei 58,7 Milliarden Euro, nachdem das Land 958 Millionen Euro getilgt hatte.

2023 zeichnet sich allerdings eine andere Entwicklung ab: Änderungen im Steuerrecht, die die Folgen der Inflation abmildern sollen, bedeuten für das Land weniger Einnahmen — nach letzten Prognosen sind Steuerausfälle von 345 Millionen Euro zu erwarten. Kritisch sehen die Rechnungsprüfer, dass das Land 1,3 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen wolle — so viel, wie innerhalb der Schuldenbremse gerade noch erlaubt.

Die Zahlen beruhten aber auf einer Konjunkturprognose der Bundesregierung vom Herbst, die sich noch ändern könne. Ruppert mahnt daher, mit der Aufnahme neuer Schulden zumindest zu warten, bis eine aktualisierte Prognose vorliegt.

Darüber hinaus listet der Rechnungshof zahlreiche Punkte auf, wie das Land seine Finanzlage verbessern könnte.

Der Flughafen Friedrichshafen

Größte Anteilseigner des Flughafens sind die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis mit je 39,38 Prozent. Das Land hält am Bodensee Airport eine Minderheitsbeteiligung von 5,74 Prozent. „Diese ist nicht essenziell für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens“, befindet der Rechnungshof.

Die Bodenseeregion ist verkehrstechnisch ausreichend angebunden. Rechnungshof

Ein wichtiges Landesinteresse sei nicht erkennbar, der Bestand des Unternehmens auch so gesichert. Der Rechnungshof erinnert an das Ziel des Landes, bis 2040 Netto–Treibhausgasneutralität zu erreichen und Verkehre auf die Schiene zu erreichen. „Die Bodenseeregion ist verkehrstechnisch ausreichend angebunden“, schreiben die Rechnungsprüfer weiter. Kritisch sehen sie auch die Beteiligung des Landes am Flugplatz Mannheim.

Das Landärzte–Programm

Das Sozialministerium von Ressortchef Manfred Lucha (Grüne) fördert Hausärzte mit bis zu 30.000 Euro, wenn diese sich in unterversorgten Gebieten niederlassen. Zuletzt standen dafür zwei Millionen Euro im Jahr bereit, von denen laut Rechnungshof aber ein Großteil gar nicht abgerufen wurde. „Zuletzt wurde nur gut ein Viertel der vorhandenen Mittel tatsächlich bewilligt“, heißt es in dem Bericht.

Das Programm gebe es seit zehn Jahren, auf seine Wirksamkeit sei es aber nicht überprüft worden. Außerdem habe die Kassenärztliche Vereinigung inzwischen ein ähnliches Förderprogramm aufgelegt, beide liefen „unkoordiniert nebeneinander her“. Der Rechnungshof regt an, dass die Kassenärztliche Vereinigung, die für die flächendeckende Versorgung mit Ärzten zuständig ist, die Abwicklung der Förderungen aus einer Hand übernimmt.

Die Kunst im Keller

Mit dem Kauf von Kunstwerken fördert das Land seit 70 Jahren zeitgenössische baden–württembergische Künstler. Dabei sind laut Rechnungshof inzwischen 30.000 Kunstwerke im Anschaffungswert von 21,3 Millionen Euro zusammengekommen.

Zwei Drittel sind an Behörden, Museen oder andere Einrichtungen verliehen, ein Drittel lagert in den Depots der vier Regierungspräsidien, die für Ankauf und Verwaltung zuständig sind. Das Land solle „auf eine deutliche Reduzierung der Bestände durch Verkauf oder eine Versteigerung hinwirken“, mahnt der Rechnungshof.

Die Vergabeverfahren

An mehreren Stellen sehen die Prüfer Schwachstellen bei der Vergabe von Aufträgen. Untersucht wurden etwa die Landesbetriebe Gewässer, die für den Unterhalt wichtiger Gewässer und den Hochwasserschutz zuständig sind. Sie haben binnen vier Jahren Arbeitsaufträge in Höhe von 362 Millionen Euro vergeben.

Der Rechnungshof hat dabei „zahlreiche Mängel und Defizite“ festgestellt und fordert einheitlichere Verfahren. Auch bei der Vergabe von Fördergeld für Schulsanierungen müsse das Land stärker darauf achten, dass die Kommunen das Vergaberecht einhalten. Dies werde häufig missachtet, insbesondere wenn Planungen in Auftrag gegeben würden.

Die Hilfe für Handwerker

Das Haus von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister–Kraut (CDU) wollte zwischen 2015 und 2021 mit insgesamt 14,6 Millionen Euro die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen unterstützen.

Nur die Hälfte wurde laut Rechnungshof abgerufen. Und ob dieses Geld seinen Zweck erfüllt hat, könne das Ministerium gar nicht beurteilen, heißt es in dem Bericht. Es seien nämlich die Förderziele gar nicht konkret formuliert worden. Und Kontrollen habe es auch nicht gegeben.