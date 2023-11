Mit einer Razzia in sechs Bundesländern und in Spanien sind die Behörden Ende Oktober gegen ein rechtsextremes Musiknetzwerk vorgegangen. Auch in Baden-Württemberg kam es zu einem Einsatz. Auf Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Oliver Hildenbrand erklärt das Innenministerium Details hierzu. Welche Bedeutung Musik für die Szene hat, betonen Wissenschaftler, Verfassungsschützer und Szene-Mitglieder selbst seit Jahrzehnten.

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle und die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg hatten ermittelt, am 26. Oktober erfolgte der Zugriff: Die Polizei durchsuchte mit 250 Einsatzkräften Wohnungen in Niedersachsen, Hamburg, Berlin, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie auf der Insel Mallorca. Der 34-jährige mutmaßliche Rädelsführer aus Niedersachsen wurde nach Angaben der Behörden festgenommen.

Innenministerium mit ersten Details

Ihm werde unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Er und die übrigen Mitglieder des Rechtsrock-Netzwerks sollen die Musik produziert und vertrieben haben. Weiteren elf Beschuldigten im Alter von 36 bis 59 Jahren werfen die Behörden vor, etwa mit Tontechnik, Werbung oder Verkauf beigetragen zu haben.

Der Grünen-Innenexperten Hildenbrand wollte von Innenminister Thomas Strobl (CDU) mehr über die Aktionen in Baden-Württemberg wissen. Die Antworten liegen der „Schwäbischen Zeitung“ vor. Demnach wurde ein Objekt in Achstetten durchsucht - eine 5100-Seelen-Gemeinde im Kreis Biberach. „Betroffen war ein 39-jähriger Mann“, erklärt Strobl. Festgenommen wurde er aber nicht, auch seien keine weiteren Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Aber: „Es wurden Beweismittel beschlagnahmt.“

Rechtsrock als Geschäftsmodell

„Wir Grüne begrüßen den gezielten Schlag gegen die rechtsextreme Musikszene“, erklärt Hildenbrand zum Vorgang, „und wir setzen darauf, dass die Sicherheitsbehörden dieses Netzwerk konsequent ausleuchten und seinem Treiben ein Ende setzen werden.“ Denn Musik diene der Szene zum einen zur Verbreitung ihrer Ideologie. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz betont deren Wirkung. Im Verfassungsschutzbericht 2022 heißt es etwa: „Musik ist eines der wichtigsten Propagandamedien der rechtsextremistischen Szene, nach innen wie nach außen.“ Vor allem junge Menschen können so an die rechte Ideologie herangeführt werden.

Zum anderen, argumentiert Hildenbrand, werde damit Geld verdient. „Rechtsrock macht Musik zur Waffe und Volksverhetzung zum Geschäftsmodell.“ Diese Einnahmequelle müsse versiegen. Denn: „Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Sicherheit.“ Um Strafverfolgung zu umgehen hielten sich rechtsextreme Musiker inzwischen zurück mit konkreten Gewaltaufrufen in ihren Texten, erklärt der Verfassungsschutz.

Aktive Szene im Südwesten

„Stattdessen entstehen seit Jahren Liedtexte anderer Machart: mit einer dumpfen, inhumanen Atmosphäre aus Gewaltbereitschaft und Gewaltverherrlichung, aus Bekenntnissen zu Kampf und Krieg, aus Hass, Wut, Zorn, Feindseligkeit, Rachefantasien, Verachtung sowie Mitleid- und Gnadenlosigkeit.“ In ihren Texten hetzten die Musiker gegen Feinbilder wie Migranten, Juden, Israel, die USA, Homosexuelle oder Linke.

Wie aktiv die Rechtsrock-Szene im Südwesten aktuell ist, scheint auch dem Verfassungsschutz ein Rätsel zu sein. „Konkretere Aussagen zu den Aktivitäten der rechtsextremistischen Musikgruppen in Baden-Württemberg gestalten sich seit einigen Jahren zunehmend schwierig“, heißt es im jüngsten Bericht hierzu. Die Zahl der Tonträger sei seit Jahren rückläufig. Wegen der Coronapandemie habe es auch kaum Live-Auftritte von Musikern gegeben.

Acht rechtsextremistische Bands im Südwesten

Auf Hildenbrands Anfrage listet Innenminister Strobl für 2019 noch 17 Konzerte und Liederabende, bei denen es in kleinerem Rahmen ruhiger zugehe, sowie sieben sonstige rechtsradikale Musikveranstaltungen auf. Wegen der Beschränkungen zum Schutz vor Corona, wie Strobl erklärt, seien es 2020 und 2021 jeweils drei Veranstaltungen gewesen. Doch auch für 2022 und bislang für 2023 berichtet das Innenministerium von nur je vier solchen Ereignissen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz spricht für 2022 von insgesamt 257 Rechtsrock-Konzerten, -Liederabenden oder sonstigen Musikveranstaltungen in Deutschland. Erfasst ist hierbei nicht nur das Genre Rock, sondern jegliche rechtsextreme Musik - etwa auch Hip-Hop und Rap.

Acht rechtsextremistische Bands sowie vier Liedermacher sind laut Landesverfassungsschutz derzeit in Baden-Württemberg aktiv - zum Teil auch im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“. Die Gruppe „Antikonform“ etwa verorten die Behörden im Allgäu, „Wehrhammer“ im Raum Bodensee. „Noie Werte“ aus dem Raum Tübingen war im Zusammenhang mit der Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) in Erscheinung getreten.

Die Rolle der NSU

Vor allem in den 1990er-Jahren war das NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe mindestens 30-mal im Land unterwegs, unter anderem in Ludwigsburg und Heilbronn. Sie sind für eine Mordserie an zehn Menschen verantwortlich, zu ihren Opfern zählt auch die Heilbronner Polizistin Michèle Kiesewetter. Der Stuttgarter Landtag hatte 2016 bis 2018 in einem Untersuchungsausschuss die Aktivitäten des NSU im Südwesten durchleuchtet. Eine Erkenntnis: Andreas G., Gitarrist der Band „Noie Werte“, sei eins der wichtigsten Bindeglieder des NSU nach Baden-Württemberg gewesen.

Er war aus Sachsen in den Rems-Murr-Kreis gezogen und hatte enge Verbindungen zur Gruppe um den NSU. Songs der Band nutzte der NSU, um ein Bekennervideo musikalisch zu untermalen. Dass die Musik ein Millionengeschäft und eine der Einnahmequellen rechter Netzwerke ist, hatten in dem Ausschuss Sachverständige und eine Zeugin betont, die früher selbst rechtsextreme Musikerin war.