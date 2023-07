Verkehr

Raser flüchtet vor Polizei — unter Alkohol und Drogen

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. (Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild )

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ist ein 51–jähriger Autofahrer am Samstag durch Karlsruhe gerast — und vor der Polizei geflüchtet. Bei der Verfolgungsfahrt habe der Mann zwei Fahrradfahrer und zwei Autofahrer in Gefahr gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

Veröffentlicht: 29.07.2023, 19:31 Von: Deutsche Presse-Agentur