Randalierer in S-Bahn attackiert Einsatzkräfte

Gewalttat

Baden-Württemberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein 25 Jahre alter Mann hat in einer S-Bahn in Stuttgart randaliert und Polizisten angegriffen. Der junge Mann beschädigte in der Nacht zum Samstag den Innenraum und die Scheiben der S-Bahn mit einem im Zug angebrachten Feuerlöscher massiv, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Veröffentlicht: 02.12.2023, 13:27 Von: Deutsche Presse-Agentur