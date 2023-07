Unterallgäu

Radler will Autobahn nicht verlassen: Zwei Leichtverletzte

Erkheim / Lesedauer: 1 min

Wegen eines renitenten Radlers auf der Autobahn 96 in Schwaben sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 77–Jährige mit seinem Rad am Sonntag bei Erkheim (Landkreis Unterallgäu) einem Mitarbeiter der Autobahnmeisterei aufgefallen.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 13:20 Von: Deutsche Presse-Agentur