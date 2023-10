Radlader überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer eines Radladers ist im Landkreis Emmendingen schwer verletzt worden, weil das Fahrzeug sich überschlagen hat. Der Unfall passierte am Samstagabend auf einem unbefestigten Weg parallel zur „Wilden Gutach“ in Obersimonswald, wie die Polizei mitteilte. Der Radlader sei vom Weg abgekommen. Rettungskräfte fanden den 43-Jährigen Fahrer außerhalb des Arbeitsfahrzeuges in schwer verletztem Zustand. Lebensgefahr bestand nicht, wie es hieß.

Weil wegen des matschigen Untergrundes eine Bergung per Krankenwagen nicht möglich war, wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Verletzte wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Neben Feuerwehr und Polizei seien zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes sowie örtliche Helfer im Einsatz gewesen.