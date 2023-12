Mannheim

Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Mannheim / Lesedauer: 1 min

«Rettungsdienst» steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. (Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild )

Ein Radfahrer hat in Mannheim bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 62-Jährige am späten Samstagabend links in eine Straße abbiegen und habe dabei nicht auf das von rechts kommende Auto eines 19-Jährigen geachtet.

Veröffentlicht: 10.12.2023, 08:34 Von: Deutsche Presse-Agentur