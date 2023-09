Rottweil

Radfahrer mit über 3,8 Promille in Rottweil unterwegs

Rottweil / Lesedauer: 1 min

Die Polizei hat in Rottweil einen Radfahrer mit über 3,8 Promille aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kontrollierten Beamte den Mann am Sonntagmittag, stellten dabei Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 17:28 Von: Deutsche Presse-Agentur