Radfahrer bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist in Engelsbrand (Enzkreis) mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 85–Jährige wollte am Donnerstagnachmittag am Ende eines Radfahrstreifens auf die Straße wechseln und kollidierte dabei mit dem Wagen eines 73–Jährigen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Radfahrer stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.