Breisgau-Hochschwarzwald

Quads und Lieferwagen in Brand: 400.000 Euro Schaden

Breisach am Rhein / Lesedauer: 1 min

Die vom DRK-Ortsverein Breisach zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt die Einsatzkräfte. (Foto: DRK-Ortsverein Breisach/dpa )

In einem Breisacher Industriegebiet (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind am Mittwochabend zehn Quads und ein Lieferwagen in Brand geraten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 400.

Veröffentlicht: 28.12.2023, 06:31 Von: Deutsche Presse-Agentur