Prozessbeginn wegen vierfachen versuchten Mordes

Ulm / Lesedauer: 1 min

In einer Tiefgarage zündet ein Mann erst zwei Autos an, geht dann zur Wohnung der getrennt von ihm lebenden Ehefrau und gießt laut Anklage Benzin hinein. In der Wohnung ist außer ihr noch ihr Partner und zwei Kinder im Alter von 15 und 18 Jahren. Nun kommt es zu Prozess.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 17:50 Von: Deutsche Presse-Agentur